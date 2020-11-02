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Почему «Любовь и голуби» мог стать последним фильмом Михайлова 

Александра Нечаева 1 час назад
Трагедия на съемках фильма «Любовь и голуби»
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» вышла на экраны в 1985 году и быстро завоевала статус одного из самых любимых зрителями фильмов. Режиссеру удалось собрать на съемочной площадке замечательных актеров: Людмила Гурченко, Сергей Юматов, Нина Дорошина, Наталья Тенякова, Александр Михайлов… Но мало кто знает, что для последнего съемки в фильме чуть не закончились трагедией. О том, что же произошло на съемочной площадке знаменитой картины, читайте в материале «Рамблера».
Если вы хотя бы раз смотрели «Любовь и голуби», наверняка помните момент, когда герой Александра Михайлова Василий одетым падает из двери дома прямо в море, а затем выныривает уже полностью раздетым. Для съемок этого довольно сложного в исполнении эпизода режиссер привлек водолазов, которые должны были в течение 30 секунд раздеть актера под водой, оставив на нем лишь плавки. Технически это было очень сложно, разумеется, сняли сцену не с первого раза.
И вот во время одного из дублей, водолазы, старавшиеся выполнить свою задачу максимально быстро, забыв развязать галстук на шее актера, слишком сильно дернули за него, пытаясь снять. Аксессуар затянулся на шее Михайлова, едва не задушив его. К счастью, галстук удалось быстро ослабить.
Кроме того, Людмиле Гурченко и Александру Михайлову пришлось плавать и изображать счастливых отдыхающих в весьма прохладной воде: съемки проходили в ноябре, когда температура воды в море не поднимается выше 14 градусов.
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Комментарии 4
Фильмы , Любовь и голуби , Александр Михайлов , Людмила Гурченко , Владимир Меньшов , Наталья Тенякова , Нина Дорошина
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