Трагедия на съемках фильма «Любовь и голуби»

Если вы хотя бы раз смотрели «Любовь и голуби», наверняка помните момент, когда герой Александра Михайлова Василий одетым падает из двери дома прямо в море, а затем выныривает уже полностью раздетым. Для съемок этого довольно сложного в исполнении эпизода режиссер привлек водолазов, которые должны были в течение 30 секунд раздеть актера под водой, оставив на нем лишь плавки. Технически это было очень сложно, разумеется, сняли сцену не с первого раза.

И вот во время одного из дублей, водолазы, старавшиеся выполнить свою задачу максимально быстро, забыв развязать галстук на шее актера, слишком сильно дернули за него, пытаясь снять. Аксессуар затянулся на шее Михайлова, едва не задушив его. К счастью, галстук удалось быстро ослабить.

Кроме того, Людмиле Гурченко и Александру Михайлову пришлось плавать и изображать счастливых отдыхающих в весьма прохладной воде: съемки проходили в ноябре, когда температура воды в море не поднимается выше 14 градусов.