Фильм Эдмонда Кеосаяна вышел на экраны в 1966 году. Картина по пьесе драматурга Анатолия Софронова стала первой, в которой снялась в главной роли актриса Светлана Светличная . А вот знаменитый Владимир Высоцкий здесь на переднем плане не блистал. Более того, режиссер в какой-то момент даже пожалел о том, что пригласил актера на роль гармониста Андрея Пчелки. О том, что произошло на съемках, читайте в материале “Рамблера”.

Хотя актеры признавались, что съемочный график был довольно напряженным, они все равно не упускали возможности пообщаться, отдохнуть, попеть песни. Собирались, как правило, после работы в одной из хат (фильм снимали в станице Некрасовка на Кубани) и до поздней ночи отдыхали на полную катушку. Инициатором таких посиделок часто выступал Высоцкий.

Режиссеру категорически не нравился такой отдых актеров, который нередко сопровождался кубанскими винами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однажды случилась даже драка между Высоцким и одним из отдыхающих на пляже, куда актер пришел навеселе. Разразился скандал. Чаша терпения Кеосаяна переполнилась и он на полном серьезе заявил о намерении снять Высоцкого со съемок. Но за актера вступилась Людмила Хитяева , заявившая, что не будет сниматься без него. Высоцкий жест актрисы оценил, пообещал ей до конца съемок не притрагиваться к спиртному и слово сдержал.

Но на режиссера Высоцкий остался обижен. И даже не за угрозу снять с роли. На премьере фильма актер узнал, что его героя Кеосаян решил переозвучить. По какой именно причине режиссер принял такое решение, доподлинно неизвестно. Существуют две версии: голос Высоцкого с фирменной хрипотцой не совпадал с образом задорного Андрея Пчелки и то, что таким образом Кеосаян решил и другую проблему - с алкоголем у актера, который мог не явиться на озвучание.