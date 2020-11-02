Что смотреть в кино с 5 ноября 

На этой неделе в кинотеатрах ожидается больше премьер: новые фильмы выйдут 4 и 5 ноября.

“Подольские курсанты”

Действие фильма разворачивается в октябре 1941 года и повествует о подвиге подольских курсантов под Москвой. Вчерашним выпускникам военных училищ необходимо сдерживать фашистов до прибытия подкрепления. Отважным мальчишкам приходится посмотреть смерти в лицо и выполнить задание, пусть даже ценой собственных жизней.

В кино с 4 ноября

“Выбивая долги”

Два коллектора, выбивая долги, спровоцировали конфликт между двумя преступными группировками, поставив при этом под угрозу жизни своих родных.

В кино с 4 ноября

“Омен. Наследие”

Бьянка устраивается на работу в ночную смену в клинику, здание которой когда-то было психиатрической лечебницей. Ночные дежурства оборачиваются для женщины настоящим кошмаром: ее начинает преследовать призрак мальчика, который был раньше здесь пациентом.

В кино с 4 ноября

“Пока мы молоды”

Когда вам чуть за сорок и в вашей семье нет детей, кажется, что все вокруг поглядывают на вас как-то странно. Корнелия и Джош понимают, что все друзья от них отдаляются, а при встречах разговоры крутятся лишь вокруг детей. Супруги решают поискать другой круг общения и знакомятся с молодой парой. Джейми и Дэрби живут легко, у них всегда в запасе масса сумасшедших идей, которыми они заражают Джоша и Корнелию. Сорокалетние супруги обретают шанс вновь почувствовать себя молодыми.

В кино с 5 ноября

“Побочный эффект”

Супруги Андрей и Ольга живут спокойной размеренной жизнью до момента, когда в их квартиру врываются грабители. После жутких событий Андрей мечтает только об одном: избавить свою жену от воспоминаний о той ночи. В итоге он оказывается у таинственной женщины по имени Мара, которая обещает ему приготовить для Оли особенное лекарство.

В кино с 5 ноября