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В первом снятом в космосе фильме главную роль сыграет россиянка 

WMJ.ru 1 час назад
Россиянка сыграет в первом снятом в космосе фильме
Фото: globallookpress.com
Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.
Как рассказали на Первом канале, главную роль в первой космической — в прямом смысле слова — драме «Вызов» сыграет женщина.
До этого авторы проекта — «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White — хотели провести конкурс на главную роль как среди мужчин, так и среди женщин. И для главного героя, и для главной героини создано по сценарию. Тем не менее все-таки было решено: женский образ для этого фильма станет более выигрышным.
Уже скоро Первый канал объявит о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого выберут и исполнительницу главной роли, и ее дублершу.
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Фильмы , Вызов , Роскосмос
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