Россиянка сыграет в первом снятом в космосе фильме

Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.

Как рассказали на Первом канале, главную роль в первой космической — в прямом смысле слова — драме «Вызов» сыграет женщина.

До этого авторы проекта — «Роскосмос» , Первый канал и студия Yellow, Black and White — хотели провести конкурс на главную роль как среди мужчин, так и среди женщин. И для главного героя, и для главной героини создано по сценарию. Тем не менее все-таки было решено: женский образ для этого фильма станет более выигрышным.

Уже скоро Первый канал объявит о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого выберут и исполнительницу главной роли, и ее дублершу.