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3 фильма, которые оказались в разы лучше книг 

Мира Маркина 6 часов назад
3 фильма, которые оказались в разы лучше книг
Фото: Кадр из фильма "Крепкий орешек"
Принято считать, что киноленты, в основу которых легли знаменитые романы, так или иначе уступают литературным произведениям. Однако в каждом правиле есть свои исключения: существует ряд фильмов, которые оказались в разы интереснее и популярнее книг, по которым были сняты. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

"Крепкий орешек", 1988

Кадр из фильма "Крепкий орешек"
Мало кто знает, что знаменитый боевик основан на романе Родерика Торпа "Ничто не длится вечно". Но почему книга осталась в тени своей экранизации?
В работе Торпа в центре сюжета пожилой коп, который пытается спасти от бандитов свою дочь. В кино же зрители наблюдают за молодым и привлекательным полицейским, который противостоит террористом, параллельно выполняя невероятные трюки, от которых подчас сжимается сердце.

"Престиж", 2006

Кадр из фильма "Престиж"
Чтобы постичь смысл запутанной истории о двух фокусниках-иллюзионистах, пересмотреть картину нужно не один раз. Но оно однозначно того стоит, ведь с каждым разом проникаясь героями все больше (главные роли исполнили Хью Джекман и Кристиан Бэйл), наблюдать за их профессиональной враждой становится в разы интереснее.
В одноименной книге события разворачиваются куда менее динамично. Вдобавок к этому, в литературном повествовании описываются изобретательные фокусы. На экране они выглядят завораживающе, но в книге лишь навевают скуку.

"Дьявол носит Prada", 2006

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"
Одноименную книгу Лорен Вайсбергер, по которой и был снят фильм, критики приняли довольно холодно. Эксперты посчитали, что писательница попросту вылила на страницы романа свои не самые приятные впечатления о работе помощницей главреда журнала Vogue.
А вот режиссеру Дэвиду Фрэнкелу удалось сделать из поверхностной книги популярную комедию, в которой герои гораздо глубже, чем кажутся на первый взгляд. Актерский состав также был подобран как нельзя лучше: роль деспотичной начальницы досталась Мэрил Стрип, которая впоследствии получила за нее "Золотой глобус, а ее подчиненную сыграла Энн Хэтэуэй.
Видео дня. Кем был главный бандит советского кино
Комментарии 2
Фильмы , Крепкий орешек , Престиж , Дэвид Фрэнкел , Кристиан Бэйл , Лорен Вайсбергер , Мэрил Стрип , Энн Хэтэуэй , Хью Джекман
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