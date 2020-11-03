3 фильма, которые оказались в разы лучше книг 

Принято считать, что киноленты, в основу которых легли знаменитые романы, так или иначе уступают литературным произведениям. Однако в каждом правиле есть свои исключения: существует ряд фильмов, которые оказались в разы интереснее и популярнее книг, по которым были сняты. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Крепкий орешек"

Мало кто знает, что знаменитый боевик основан на романе Родерика Торпа "Ничто не длится вечно". Но почему книга осталась в тени своей экранизации?

В работе Торпа в центре сюжета пожилой коп, который пытается спасти от бандитов свою дочь. В кино же зрители наблюдают за молодым и привлекательным полицейским, который противостоит террористом, параллельно выполняя невероятные трюки, от которых подчас сжимается сердце.

Кадр из фильма "Престиж"

Чтобы постичь смысл запутанной истории о двух фокусниках-иллюзионистах, пересмотреть картину нужно не один раз. Но оно однозначно того стоит, ведь с каждым разом проникаясь героями все больше (главные роли исполнили Хью Джекман Кристиан Бэйл ), наблюдать за их профессиональной враждой становится в разы интереснее.

В одноименной книге события разворачиваются куда менее динамично. Вдобавок к этому, в литературном повествовании описываются изобретательные фокусы. На экране они выглядят завораживающе, но в книге лишь навевают скуку.

"Дьявол носит Prada", 2006

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

Одноименную книгу Лорен Вайсбергер , по которой и был снят фильм, критики приняли довольно холодно. Эксперты посчитали, что писательница попросту вылила на страницы романа свои не самые приятные впечатления о работе помощницей главреда журнала Vogue.