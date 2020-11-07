7 кассовых фильмов «только для взрослых» 

Элементы эротизма присутствуют во многих фильмах. Даже в самом буйном боевике найдется место пастельной сцене. Но существуют фильмы, где тема половых отношений является чуть ли не образующей составляющей. «Рамблер» сделал подборку кассовых картин «только для взрослых».

«Грязный стыд»

Комедия о том, как после сотрясения мозга у добропорядочной хозяйки магазина появляются неудержимые сексуальные желания. Как ни странно, но она сразу находит себе компанию по интересам. Разнузданная комедия не для семейного просмотра.

«Основной инстинкт»

Классика, которая стала уже легендой. Фильм вышел в начале 90-х и получился весьма скандальным. Основной сюжет разворачивается вокруг расследования убийств, совершенных на сексуальной почве. Одной из подозреваемых является богатая наследница, которую играет сногсшибательная Шэрон Стоун

«Генри и Джун»

Смелый и откровенный фильм о сексе. Симпатичная писательница Анаис Нин изнывает от скуки и строчит в дневник описания своих эротических фантазий, пока на горизонте не появляется загадочная парочка: писатель Генри Миллер и его жена Джун.

«Комната в Риме»

Две очаровательные девушки — одна знойная испанка и русская красавица — учатся друг у друга разным чувственным и психологическим штукам, но даже они не подозревают куда могут завести их по началу детские забавы.

Фильм, потрясающий своей откровенностью, искренностью действий и переживаний героя. Голодная всепожирающая страсть к сексуальному наслаждению поглощает в герое личность, и у него всего один шанс возродиться к новой жизни.

«Детки»

Один день из жизни подростков с улиц на окраине Манхэттена. В их жизни не очень много осмысленности или интеллектуальных радостей. Все, чем они интересуются — половые связи и запрещенные препараты.

«Свяжи меня»

Этот фильм — для поклонников нетривиальных сюжетов. Псих Рики выходит из спецучреждения для душевнобольных и первым делом похищает свою любимую порноактрису. Чтобы дать ей возможность узнать его и полюбить, он привязывает ее к кровати.