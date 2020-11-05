Легендарная советская картина повторно выйдет в прокат

Отреставрированная специалистами киноконцерна картина «Курьер» режиссёра Карена Шахназарова выйдет на большой экран — 26 ноября. Специальный показ фильма пройдет в столичном кинотеатре «Октябрь», после состоится обсуждение киноленты с его автором и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным

Спустя 34 года с момента выхода на экран, картина не кажется фильмом «старой формации» и не воспринимается, как памятник эпохи. А почему? Критики пытаются разобраться уже много лет.

«Тема противостояния молодого человека миру взрослых близка молодежи вне зависимости от года в календаре. Те, кто увидит картину на большом экране в первый раз, узнают себя сегодняшних, а кто пересмотрит — себя вчерашних», — убежден режиссер Карен Шахназаров..

Киноленту можно считать экспериментальной с разных точек зрения: заявленной темы, подхода к разработке персонажей, проблематики, сюжета, подбора актеров и даже музыки.