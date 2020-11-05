Легендарная советская картина повторно выйдет в прокат

Отреставрированная специалистами киноконцерна картина «Курьер» режиссёра Карена Шахназарова выйдет на большой экран — 26 ноября. Специальный показ фильма пройдет в столичном кинотеатре «Октябрь», после состоится обсуждение киноленты с его автором и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным.
Спустя 34 года с момента выхода на экран, картина не кажется фильмом «старой формации» и не воспринимается, как памятник эпохи. А почему? Критики пытаются разобраться уже много лет.
«Тема противостояния молодого человека миру взрослых близка молодежи вне зависимости от года в календаре. Те, кто увидит картину на большом экране в первый раз, узнают себя сегодняшних, а кто пересмотрит — себя вчерашних», — убежден режиссер Карен Шахназаров..
Киноленту можно считать экспериментальной с разных точек зрения: заявленной темы, подхода к разработке персонажей, проблематики, сюжета, подбора актеров и даже музыки.
Очень важен актерский ансамблю фильма — в нем снимались Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Александр Панкратов-Черный, Владимир Меньшов. Главные роли исполнили молодые и на тот момент не профессиональные актеры — Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Почему выбрали Федора Дунаевского? В нем было «отрицательное» обаяние. И это стало для режиссёра главным. Карен Шахназаров признался журналистам, что в работе ему особенно важна импровизация, он ценит больше всего «именно съемочный период» — возможность живого общения с актерами. Собственно именно они и задают темп будущего фильма.