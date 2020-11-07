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Цекало снял жену в «Мажоре» 

Александра Нечаева 3 часа назад
Поклонники сериала «Мажор» с нетерпением ожидают выхода одноименного полнометражного фильма в кинотеатрах. Накануне на личной странице социальной сети Павел Прилучный, исполнивший в картине главную роль, опубликовал трейлер полнометражного «Мажора».
Внимательные зрители могли отметить, что на последних минутах видео вместе с актерам на экране появилась Дарина Эрвин, молодая супруга Александра Цекало, чей продюсерский центр и занимался съемками фильма.
Ранее Дарина, по словам знакомых звездной пары, категорически отказывалась сниматься в проектах, к которым имеет отношение супруг. Хотя еще в США, где жила с родителями с детства, пыталась построить актерскую карьеру. Правда там ей пришлось довольствоваться небольшими эпизодами в нескольких голливудских лентах.
Теперь же Эрвин нацелена на создание совместных фильмов с супругом. При этом девушка продолжает писать и продавать свои картины.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Джонни Депп лишился роли в «Фантастических тварях».
Комментарии 2
Фильмы , Видео , Джонни Депп , Павел Прилучный , Александр Цекало
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