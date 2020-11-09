Главные премьеры этой недели 

О том, какие фильмы можно посмотреть в кино с 12 ноября, читайте в подборке "Рамблера".

"Цой"

Долгожданная премьера фильма Алексея Учителя . В центре сюжета — водитель Павел Шелест, в автобус которого врезался автомобиль лидера группы «Кино» Виктора Цоя . Павел ничего не знал о музыканте, не слышал его песен. Но по иронии судьбы его имя навсегда осталось связано с Цоем, а жизнь после той злополучной аварии сильно изменилась.

"Опасный элемент"

Байопик о жизни знаменитой Марии Кюри , ее истории любви с Пьером Кюри и их научных открытий, в числе которых открытие полония и радия.

"Не все дома"

Антуан — успешный менеджер, делающий карьеру, и многодетный отец. Своему семейству он уделяет не слишком много времени, а его супруга погрязла в быте и мечтает отдохнуть. Подруга приглашает ее на экзотический курорт, чтобы развеяться и восстановить силы. Антуану придется остаться с детьми одному. Мужчину это не пугает, он уверен, что ничего сложного в домашнем хозяйстве и воспитании детей нет. Антуан отпускает жену а курорт, не сомневаясь, что справится с отпрысками и бытом. Но в результате что-то пошло не так.

"Академия монстров"

Гениальный подросток по имени Дэнни попадает в тайную школу для одаренных детей, где случайно открывает портал в удивительный мир монстров. Так начинаются его невероятные приключения.