Названа причина популярности «плохих русских» в Голливуде

«Плохие русские» так популярны в голливудском кино потому, что со временем этот образ стал хорошо узнаваемым и продаваемым брендом, понятным почти каждому американцу. \

По его словам, пропаганда в кино зародилась с началом холодной войны, хотя основные правила пропогандистской игры для демонизации и высмеивания народа-противника стали формироваться еще в XIX веке.

«Голливуд включился в эту игру с охотой: тут для кинопродюсеров запахло не только славой, но и неплохими деньгами. Многие картины, в которых так или иначе фигурировали плохие русские, финансировались напрямую из бюджета различных заинтересованных ведомств», — сказал Говряков, подчеркнув, что посмотреть на «плохих русских» в кино всегда активно шла простая американская публика.

Впрочем, и советское кино изготавливало пропагандистское кино о «плохих американцах». Среди таких картин Говряков назвал фильмы «Акваланги на дне», «Тайна двух океанов» и «Над Тиссой».