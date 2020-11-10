Выяснилось, почему «плохих русских» любят в Голливуде

«Плохие русские» так популярны в голливудском кино благодаря пропаганде. Со временем этот образ стал настолько узнаваемым для американцев, что превратился в продаваемый бренд.

Об этом рассказал специалист по истории советской пропаганды, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Игорь Говряков. Его слова передает «Лента.ру».

Он утверждает, пропаганда в кино зародилась с началом холодной войны, хотя основные правила пропогандистской игры для демонизации и высмеивания народа-противника стали формироваться еще в XIX веке.

«Голливуд включился в эту игру с охотой: тут для кинопродюсеров запахло не только славой, но и неплохими деньгами. Многие картины, в которых так или иначе фигурировали плохие русские, финансировались напрямую из бюджета различных заинтересованных ведомств».

Ссоветское кино также рассказывало о «плохих американцах». Среди таких картин Говряков назвал фильмы «Акваланги на дне», «Тайна двух океанов» и «Над Тиссой».