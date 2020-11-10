Названы самые популярные фильмы 2020 года 

Какие-то премьеры состоялись на экранах кинотеатров, какие-то вышли на стрим-сервисах и видеоплатформах. Кинокритики назвали самые популярные фильмы, которые вышли за 2020 год.
Первые места занимают фантазийный боевик «Довод» Кристофера Нолана и скандальная черная комедия «Борат-2» Саши Барона Коэна. Премьера «Довода» состоялась в кинотеатрах мира, а вторая часть «Бората» на Amazon.
Также в список вошли мюзикл «Гамильтон» и мультфильм «Финес и Ферб: Кэндис против вселенной». Их показали на платформе Disney+.
«Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон на Netflix и экранная версия мультфильма «Мулан», которая успела пройти в кинотеатрах, также вошли в список популярных фильмов этого года.
За две недели после премьеры одной из популярнейших картин 2020 года стал фильм «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй и Стенли Туччи.
«Замыкает» перечень «Суд над чикагской семеркой», который вышел на Netflix и не оставил зрителей равнодушными.