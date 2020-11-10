Названы самые популярные фильмы 2020 года 

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Какие-то премьеры состоялись на экранах кинотеатров, какие-то вышли на стрим-сервисах и видеоплатформах. Кинокритики назвали самые популярные фильмы, которые вышли за 2020 год.

Также в список вошли мюзикл «Гамильтон» и мультфильм «Финес и Ферб: Кэндис против вселенной». Их показали на платформе Disney+.

«Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон на Netflix и экранная версия мультфильма «Мулан» , которая успела пройти в кинотеатрах, также вошли в список популярных фильмов этого года.

За две недели после премьеры одной из популярнейших картин 2020 года стал фильм «Ведьмы» Энн Хэтэуэй и Стенли Туччи.

«Замыкает» перечень «Суд над чикагской семеркой», который вышел на Netflix и не оставил зрителей равнодушными.