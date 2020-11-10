Названы самые популярные фильмы 2020 года 

В этом году далеко не все премьеры вышли на экранах кинотеатров, некоторые из них появились на стрим-сервисах и видеоплатформах. Кинокритики назвали самые популярные фильмы, которые вышли за 2020 год.

Первые места занимают фантазийный боевик «Довод» Кристофера Нолана и скандальная черная комедия «Борат-2» Саши Барона Коэна . Премьера «Довода» состоялась в кинотеатрах мира, а вторая часть «Бората» на Amazon. Также в список вошли мюзикл «Гамильтон» и мультфильм «Финес и Ферб: Кэндис против вселенной».