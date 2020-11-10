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Названы самые популярные фильмы 2020 года 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы самые популярные фильмы 2020 года
Фото: кадр из фильма "Довод"
В этом году далеко не все премьеры вышли на экранах кинотеатров, некоторые из них появились на стрим-сервисах и видеоплатформах. Кинокритики назвали самые популярные фильмы, которые вышли за 2020 год.
Первые места занимают фантазийный боевик «Довод» Кристофера Нолана и скандальная черная комедия «Борат-2» Саши Барона Коэна. Премьера «Довода» состоялась в кинотеатрах мира, а вторая часть «Бората» на Amazon. Также в список вошли мюзикл «Гамильтон» и мультфильм «Финес и Ферб: Кэндис против вселенной».
«Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон на Netflix и экранная версия мультфильма «Мулан» успели порадовать зрителей в кинотеатрах. А всего за две недели после премьеры огромную популярность получил фильм «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй и Стенли Туччи. Завершает список фильмов «Суд над чикагской семеркой».
Ранее "Рамблер" сообщал о семи кассовых фильмах "для взрослых".
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Фильмы , Мулан , Ведьма , Ведьмы , Борат , Саша Барон Коэн , Шарлиз Терон , Кристофер Нолан , Энн Хэтэуэй , Netflix
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