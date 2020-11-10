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Фильмы, от которых невозможно оторваться 

Deita.ru 5 часов назад
Фильмы, от которых невозможно оторваться
Фото: Кадр из фильма "Отель Мумбаи: Противостояние"
Интересная подборка захватывающих фильмов, некоторые из которых вы с большой долей вероятности могли пропустить.

1. Не в себе (2018)

Фильм режиссера Стивена Содерберга, в основе сюжета которого лежит острый социальный конфликт. Стоит ли доверять медицине? Вы точно не в себе? Что интересно, весь фильм снят на мобильное устройство, при этом фильм в хорошем разрешении.
В фильме снялись Клэр Фой, Джошуа Леонард, Джей Фэро и Джуно Темпл.

2. Игры разумов (2018)

Всем поклонникам творчества Мела Гибсона посвящается! Фильм, основанный на реальных событиях.
Кадр из фильма
Действие происходит в Англии в середине девятнадцатого века. Осужденный за убийство Уильям Майнор помогает оксфордскому профессору Джеймсу Мюррей написать первый в истории словарь. Что из этого вышло, смотрите в картине Фархада Сафиния.

3. Виновный (2018)

Интересная картина, которая цепляет ощущением реального времени. Все происходит в один вечер в одном помещении. Полицейского Асгера Хольма отстраняют от службы и направляют работать в службу спасения диспетчером. Он получает звонок с мольбой о помощи от женщины, которую похитил муж. Похититель не должен ничего заподозрить, а Асгеру нужно спасти женщину.

4. Во время грозы (2018)

Испанский фильм с самым популярным актером сегодняшнего дня — Альваро Морте. Временная петля, где можно попасть в прошлое и изменить настоящее. Глубокая психологическая драма с очень запутанной историей.

5. Стекло (2019)

Герои этого триллера вам уж точно знакомы. На сей раз персонажи Джеймса МакЭвоя, Сэмюэля Л. Джексона и Брюса Уиллиса оказываются в психиатрической клинике.
Кадр из фильма
Они гении или злодеи? Супергерои или люди с расстройством личности? Завораживающее зрелище уже доступно к просмотру, скучать точно не придется.

6. В объятиях лжи (2018)

Можно сказать, что это одна из лучших работ актрис Изабель Юппер и Хлои Морец. Молодая девушка знакомится с пожилой дамой, а та оказывается маньяком. На первый взгляд сценарий может показаться очень примитивным, но это не так, там есть загадка, которую еще предстоит разгадать.

7. Отель Мумбаи: Противостояние (2018)

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в Индии в ноябре 2008 года. Картина держит с первых секунд на протяжении всего времени, а благодаря кадрам документальных съемок напряжение становится еще сильнее. Стрельба на вокзалах, взрывы в ресторанах и кафе, паника людей, казалось бы, это и нужно террористам, но их главная цель — самый дорогой и безопасный отель "Тадж-Махал-Палас".

8. Красивый, плохой, злой (2019)

Мы все привыкли к такому похитителю сердец, как Зак Эфрон. Прилежный семьянин, любящий муж и дружелюбный сосед или убийца? Он запутал нас окончательно.
Кадр из фильма
Теодор Банди — маньяк и серийный убийца, которого искали во многих штатах из-за его зверских преступлений. В этой картине мы можем лицезреть историю его жизни сквозь любовь и надежду его супруги и женщины всей его жизни.
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Комментарии
Фильмы , Стивен Содерберг , Клэр Фой , Сэмюэл Джексон , Хлоя Морец , Брюс Уиллис , Мел Гибсон , Джей Фэро , Изабель Юппер , Зак Эфрон
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