Как во время съемок «Леона» пострадал преступник 

Фильм «Леон» стал одной из культовых картин как в Америке, так и в Европе. «Рамблер» расскажет о забавном случае, который произошел в время съемок картины.

Фильм рассказывает о профессиональном киллере и девушке-подростке — Матильде, что потеряла всю свою семью в результате действий коррумпированных представителей закона. Съемки картины проходили в Нью-Йорке, Испании и Италии. Так как это боевик, неудивительно, что в нем много погонь, полицейских и стрельбы.

Однажды, во время съемок сцены с полицейскими, в паре кварталов от места работы команды произошло ограбление магазина. После свершенного преступления молодой человек, конечно же, намеревался скрыться. Но по дороге вор наткнулся на блюстителей порядка, которые на самом деле были всего-навсего отдыхающими перед съемкой актерами.

Преступник, не подозревающий, что перед ним артисты, предпочел не искушать судьбу и сдался им. А актеры, в свою очередь, незамедлительно вызвали настоящих полицейских. Сложно предположить, каково было разочарование непутевого грабителя, когда он понял, как нелепо попался.