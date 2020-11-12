Фильм с Деппом объявили обреченным на успех у россиян

Компания составила рейтинг фильмов на основе личных предпочтений интернет-пользователей — в нем учитывались картины, которым чаще всего выставляли высокие рейтинги. Вышедшую в 2003 году ленту «Проклятие Черной жемчужины» объявили обреченной на успех у наибольшего числа зрителей.