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Фильм с Джонни Деппом объявили обреченным на успех у россиян 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Фильм с Деппом объявили обреченным на успех у россиян
Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»
Фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» Гора Вербински имеет самую высокую вероятность понравиться наибольшему числу россиян. Успех картины с актером Джонни Деппом в главной роли спрогнозировал «Яндекс», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Компания составила рейтинг фильмов на основе личных предпочтений интернет-пользователей — в нем учитывались картины, которым чаще всего выставляли высокие рейтинги. Вышедшую в 2003 году ленту «Проклятие Черной жемчужины» объявили обреченной на успех у наибольшего числа зрителей.
Второе место заняла картина «Гарри Поттер и тайная комната» Криса Коламбуса, вторая часть серии фильмов о приключениях юного волшебника. На третьей строчке — «Остров проклятых» Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
В топ-10 также попали фильмы «После. Глава 2», «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Большой куш», «Мстители: Война бесконечности» и «1+1». Замыкает рейтинг фантастический боевик 2019 года «Мстители: Финал».
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Фильмы , 1+1 , Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины , Остров проклятых , Мстители: Финал , Гарри Поттер и узник Азкабана , Мартин Скорсезе , Леонардо ДиКаприо , Гарри Поттер , Яндекс , Lenta.ru
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