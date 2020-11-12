Что стало с актерами из «Ворошиловского стрелка» 

Смотрите видео и узнайте, что произошло с актёрами, снявшимися в драме «Ворошиловский стрелок» (1999). Главную мужскую роль в картине сыграл Михаил Ульянов. Сценарий фильма ему понравился сразу, мало того, история оказалась ему близкой: в то время его внучке было примерно столько же, сколько героине ленты. А вот главную женскую сыграла молодая актриса Анна Синякина, для которой это была лишь вторая работа в кино. Кто ещё появился на экране в фильме и как сложились судьбы исполнителей, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» вспомнил самых омерзительных персонажей в истории кино.