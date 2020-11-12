Выяснилось, какие фильмы чаще всего ищут россияне 

Россияне в последний год чаще всего искали в сети фильмы про любовь и Великую Отечественную войну, сообщает "Яндекс" со ссылкой на собственное исследование.
Также в топе поиска оказались ленты о подростках, зомби, любой войне, космосе, сексе, вампирах, акулах и эпидемиях. Среди актерских фильмографий соотечественников чаще всего интересовали картины с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным, а также с Томом Харди, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо.
Кроме того, россияне интересовались сюжетом лент "Текст", "Паразиты", "Джокер", "Однажды в Голливуде", "Союз спасения", "Холоп", "Лед 2", "Довод", "Дылда" и "Облачный атлас".