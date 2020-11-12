В прокат вышел новый фильм про Цоя 

Вызывавший множество споров фильм Алексея Учителя "Цой" с сегодняшнего дня, 12 ноября, можно смотреть в российских кинотеатрах.
В кинотеатре Москвы "Каро 11 Октябрь" 11 ноября состоялась "предпрокатная" пресс-конференция с участием Алексея Учителя, сценариста Саввы Минаевы и актрисы Марьяны Спивак. Режиссер настаивал в своем выступлении, что главная идея его творения — передать "магию" Виктора Цоя, за которую его слушают и любят по сей день, транслировать переживания героев и их взаимоотношения и атмосферу перестроечного времени.
Напомним, фильм снят киностудией "Рок" в жанре роуд-муви — "дорожной истории". Главным действующим лицом его становится водитель автобуса "Икарус", с которым столкнулся "Москвич" лидера рок-группы "Кино", что и привело к гибели Виктора Цоя.
Роль шофера исполнил Евгений Цыганов. Ему по сюжету предстоит везти гроб с телом музыканта в сопровождении его друзей и близких. В титрах подчеркивается, что все события и персонажи фильма вымышлены.