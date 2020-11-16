На страже Родины: как политика играла в футбол

Во времена СССР футбол был больше, чем игрой. Победы в матчах с зарубежными соперниками приравнивались чуть ли не к военным, поражения означали крах карьеры игроков, а футбольные матчи имели важное политическое значение. Спортивные баталии нередко становятся источником вдохновения для режиссеров и получают свое воплощение в кино. Например, режиссера Илью Учителя на создание нового фильма вдохновила история легенды советского спорта футболиста Эдуарда Стрельцова

Басконские гастроли

Знаковым событием для страны стал приезд сборной Басконии в 1937 году. Советские игроки могли попробовать свои силы в борьбе с серьезным соперником, а зрители — увидеть другую игру. В 1937 году в Испании шла гражданская война, генералу Франко помогали Италия и Германия, а республиканцев официально поддержали всего две страны — СССР и Мексика. Тогда же было решено отправить сборную Басконии «на гастроли» по Европе с целью привлечь внимание и собрать деньги на борьбу с франкистами. Конечно, баски не могли не приехать в дружественный Советский Союз. Всего было сыграно семь матчей, пять из которых завершились разгромным поражением советских футболистов.

Одну из игр проводили в Ленинграде. Местный комитет по делам физкультуры получил директиву «обязательно выиграть». План заключался в следующем: напоить команду, пригласить женщин, а также выбить двоих игроков Регейро и Горостица — реализовать задуманное не получилось. Тем не менее гости на поле выглядели уставшими, игра завершилась результативной ничьей 2:2. Но есть и обратные примеры. Так, знаменитому советскому футболисту Эдуарду Стрельцову веселый образ жизни никогда не мешал отлично видеть игру и забивать сумасшедшие по красоте голы — увидеть это можно в картине Ильи Учителя (фильм доступен эксклюзивно в подписке Окко с 16 ноября ).

Единственной командой, сумевшей выиграть у басков, стал московский «Спартак» . Но и здесь не все прошло гладко. Гости отказались выходить на поле во втором тайме из-за претензий к судейству, по их мнению, оно было нечестным. В раздевалку пришлось спуститься лично Молотову, председателю Совета народных комиссаров, который уговорил продолжить матч. «Спартак» выиграл со счетом 6:2, но арбитр встречи Иван Космачева после игры был дисквалифицирован. Позже основатель «Спартака» Николай Старостин высказал мнение, что Космачев пострадал по решению высших чинов НКВД, поскольку их ведомственные клубы от общества «Динамо» победить не смогли.

Минус команда

В 1952 году на олимпийских играх в Хельсинки Советский Союз уступил Югославии, которую тогда возглавлял Тито — личный враг Сталина. Футболистов обвинили в том, что они нанесли «серьезный ущерб престижу советского спорта и Советского государства», а команду, игроки которой составляли основу сборной, просто расформировали. Так, не стало ЦДКА. Футбольная команда понесла такое же наказание, как и воинская часть, не сумевшая выполнить боевую задачу. Логика понятна, команду ЦДКА можно было считать военным подразделением, ведь и тренер, и игроки были офицерами Советской Армии.

Команда была собрана вновь после смерти Сталина, игроков освободили из лагерей, им вернули звания и награды, а впереди у них было много побед. Другой советский спортсмен — Эдуард Стрельцов — также отсидев срок, сумел доказать, что он чемпион на все времена. История его непростой жизни нашла отражение в кино. Фильм так и называется — «Стрельцов» — и доступен эксклюзивно в подписке Окко с 16 ноября.

Мундиаль в архиве

Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году, но Советский Союз даже после вступления в ФИФА не сразу начал участвовать в играх. В октябре 1952 года советская сборная получила приглашение на турнир в Швейцарии, ответ нужно было дать до 1 февраля 1953 года. Решение по такому вопросу мог принимать только Сталин, но его кто-то должен был об этом спросить. Сталин никогда не увлекался футболом, а значит ситуация осложнялась. К тому же в это время активно раскручивалось «дело врачей» и запросто можно было попасть под горячую руку. Желающих не находилось.

Скандал в Польше

Советский Союз боролся за право поехать в Швецию на чемпионат мира 1958 года. Соперниками по группе были Финляндия и Польша. Первый матч с Польшей прошел в Москве и завершился победой СССР, ответная встреча должна была состояться в Варшаве 20 октября 1957 года. Это дата совпала с годовщиной народных волнений, когда СССР был готов ввести в Польшу войска. Матч решили перенести в более спокойный город Хожув. Несмотря на такую подготовку этот матч советская сборная проиграла. Однако, чтобы выяснить, какая из стран поедет на чемпионат, нужно было провести дополнительную игру на нейтральном поле. Спортивные чиновники долго не могли договориться о месте проведения матча: обсуждались Швеция, Венгрия, Югославия, Австрия, но выбор пал на дружественную Советскому Союзу ГДР. Сборная СССР сумела выиграть и впервые получила право участвовать в чемпионате мира.

Дело Стрельцова

Чемпионат мира 1958 года мог стать для СССР триумфальным, если бы в команде был Эдуард Стрельцов. В 20 лет у него было все — слава, деньги, карьера, народная любовь и заманчивые перспективы. Он один из немногих футболистов, умеющих передавать пас пяткой, не случайно его сравнивали со знаменитым Пеле. Но все закончилось в одно мгновение. Стрельцову предъявили серьезное обвинение, а позже приговорили к 12 годам тюрьмы.