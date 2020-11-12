В детском фильме нашли эротику

Фильмы «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» завоевали популярность у нескольких поколений юных зрителей. И невдомек им было, что любимая картина могла вовсе не появиться на экранах. Оба фильма режиссера Владимира Аленикова категорически запретили показывать. Особенно детям. Картину признали антисоветской, более того, в фильме про пионеров углядели эротический подтекст. За что приключения Петрова и Васечкина забраковала цензура, читайте в материале «Рамблера».
Первые истории про двух друзей, Петрова и Васечкина, режиссер придумал для «Ералаша», а уже позже, когда их набралось довольно много, решил снять полнометражный фильм о жизни мальчишек. А затем снял и продолжение.
Юных актеров искали долго. В результате выбор пал на Егора Дружинина, в котором Алеников сразу увидел озорного Васечкина. А мальчишка сразу же предложил на вторую главную роль своего друга Диму Баркова. Их тандем смотрелся настолько органично, что у режиссера не осталось сомнений: главные герои найдены. Ту самую прелестницу-одноклассницу Машу Старцеву Алеников доверил выбрать Диме и Егору. Оба, не сговариваясь, указали на фотографию Инги Ильм.
После выхода фильма эта экранная троица стала невероятно популярна, а фильм засмотрен зрителями буквально до дыр. Но перед тем, как приобрести невероятную известность, картине пришлось пройти довольно трудный путь.
Когда Алеников принес отснятый материал для утверждения в московское телевизионное объединение «Экран», ему категорично заявили, что эти фильмы на экраны никогда не выйдут. Цензоры посчитали музыку, которая в них звучит, не советской и совершенно не достойной пионеров, и усмотрели в картине влияние Запада.
Более того, в детском фильме нашли даже эротический подтекст! Сцену, в которой девочки плавают в купальниках на надувных матрасах в бассейне, назвали порочащей образ пионерок и назвали эротикой.
Оба фильма про Петрова и Васечкина отправились на полку. И неизвестно, как сложилась бы их судьба, если бы не настойчивость режиссера. Алеников писал во все инстанции, отстаивая свою работу, за него выступали и многие деятели искусства. Но цензоры оставались непреклонны. Тогда отчаявшийся режиссер обратился непосредственно к дочери Юрия Андропова, которая в то время работала в журнале «Музыкальная жизнь». Та согласилась найти время и посмотреть оба фильма. И хотя дела помешали ей выполнить обещание, волшебным образом запрет на показ фильмов был снят. Более того, им даже присвоили первую категорию, совершенно позабыв об антисоветской музыке и якобы эротическом подтексте.