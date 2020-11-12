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Стало известно, каким фильмам отдают предпочтение россияне 

Анастасия Иванова 50 минут назад
Названы фильмы, которые чаще всего ищут россияне
Фото: Кадр из фильма "Холоп"
В текущем году россияне чаще всего искали кино про Отечественную войну и любовь. Об этом сообщает "Яндекс" со ссылкой на собственное исследование.
Также в топ попали фильмы о подростках, зомби, любой войне, космосе, сексе, вампирах, акулах и эпидемиях. Россияне чаще всего отдавали предпочтения картинам с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным, а также с Томом Харди, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо.
Кроме того, соотечественников интересовали сюжеты лент "Текст", "Паразиты", "Джокер", "Однажды в Голливуде", "Союз спасения", "Холоп", "Лед 2", "Довод", "Дылда" и "Облачный атлас".
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Хью Грант сравнил COVID-19 с Вайнштейном.
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Фильмы , Облачный атлас , Хью Грант , Том Круз , Станислав Бондаренко , Антон Батырев , Том Харди , Леонардо ДиКаприо
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