Названы фильмы, которые чаще всего ищут россияне

В текущем году россияне чаще всего искали кино про Отечественную войну и любовь. Об этом сообщает "Яндекс" со ссылкой на собственное исследование.
Также в топ попали фильмы о подростках, зомби, любой войне, космосе, сексе, вампирах, акулах и эпидемиях. Россияне чаще всего отдавали предпочтения картинам с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным, а также с Томом Харди, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо.
Кроме того, соотечественников интересовали сюжеты лент "Текст", "Паразиты", "Джокер", "Однажды в Голливуде", "Союз спасения", "Холоп", "Лед 2", "Довод", "Дылда" и "Облачный атлас".
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