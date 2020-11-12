Названы фильмы, которые чаще всего ищут россияне

В текущем году россияне чаще всего искали кино про Отечественную войну и любовь. Об этом сообщает "Яндекс" со ссылкой на собственное исследование.

Кроме того, соотечественников интересовали сюжеты лент "Текст", "Паразиты", "Джокер", "Однажды в Голливуде", "Союз спасения", "Холоп", "Лед 2", "Довод", "Дылда" и "Облачный атлас"