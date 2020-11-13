Владимир Меньшов , председатель Российского оскаровского комитета, рассказал, что от России на премию был выдвинут именно этот фильм. Премьера состоялась седьмого сентября на 77-м Венецианском кинофестивале.

Картина рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. По сюжету, партийная работница и убежденная коммунистка Людмила становится свидетельницей случившегося, что заставляет ее пересмотреть свои взгляды.