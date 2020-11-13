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Фильм Кончаловского выдвинули на премию «Оскар» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Картину режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на премию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Меньшов, председатель Российского оскаровского комитета, рассказал, что от России на премию был выдвинут именно этот фильм. Премьера состоялась седьмого сентября на 77-м Венецианском кинофестивале.
Картина рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. По сюжету, партийная работница и убежденная коммунистка Людмила становится свидетельницей случившегося, что заставляет ее пересмотреть свои взгляды.
Главную роль в фильме Кончаловского исполнила его супруга Юлия Высоцкая.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы фильмы, которые чаще всего ищут россияне.
Фильмы , Видео , Оскар , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая , Владимир Меньшов
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