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Раскрыта причина появления Трампа в фильме «Один дома 2» 

Lenta.ru и ещё 1 13 ноября 2020
Названа причина появления Трампа в «Один дома 2»
Фото: Кадр из фильма «Один дома 2»
Президент США Дональд Трамп появился в эпизоде фильма «Один дома 2» благодаря ультиматуму, поставленному съемочной группе. Об этом режиссер ленты Крис Коламбус рассказал изданию Insider.

«Он заставил нас взять его в картину», — подчеркнул кинематографист.

По его словам, съемочная группа договорилась о съемках в лобби нью-йоркского отеля «Плаза», который в то время принадлежал Трампу. Они заплатили деньги за право работать в отеле, однако предприниматель заявил, что позволит им снимать, если они возьмут его в эпизод.
При монтаже картины Коламбус решил оставить Трампа в фильме, поскольку посчитал, что это понравится публике.
Помимо «Один дома 2» Трамп появляется в роли самого себя в таких фильмах 1990-х, как «Компаньон», «Любовь с уведомлением», «Маленькие негодяи», «Образцовый самец» и «Эдди», а также в сериалах «Секс в большом городе», «Принц из Беверли-Хиллз», «Непредсказуемая Сьюзан», «Крученый город» и «Няня». В 2017 году частое появление бизнесмена в кино объяснил актер Мэтт Дэймон.
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Фильмы , Секс в большом городе , Любовь с уведомлением , Образцовый самец , Мэтт Дэймон , Дональд Трамп
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