Названа причина появления Трампа в «Один дома 2»

Президент США Дональд Трамп появился в эпизоде фильма «Один дома 2» благодаря ультиматуму, поставленному съемочной группе. Об этом режиссер ленты Крис Коламбус рассказал изданию Insider.

«Он заставил нас взять его в картину», — подчеркнул кинематографист.

По его словам, съемочная группа договорилась о съемках в лобби нью-йоркского отеля «Плаза», который в то время принадлежал Трампу. Они заплатили деньги за право работать в отеле, однако предприниматель заявил, что позволит им снимать, если они возьмут его в эпизод.

При монтаже картины Коламбус решил оставить Трампа в фильме, поскольку посчитал, что это понравится публике.