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Пятница 13-е: 7 культовых детективов, которые были экранизированы 

Harper’s Bazaar 1 час назад
7 культовых детективов, которые были экранизированы
Фото: Кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона»
Если вам надоели романтические комедии, драматические истории и байопики, предлагаем присмотреться к детективам. Тем более, что на этой неделе есть отличный повод — пятница 13-е. В честь этой «страшной» даты мы совместно крупнейшим книжным сервисом по подписке с MyBook выбрали 7 крутых триллеров, снятых по знаменитым романам.

«Молчание ягнят», 1990

Маньяк Ганнибал Лектор сидит в тюрьме за жестокие убийства множества женщин. Агенту ФБР Клариссе Старлинг поручено выяснить подробности и мотивы его преступлений. Заключенный согласен признаться во всем в обмен на рассказ о личной жизни детектива. В основе сюжета лежит одноименный роман Томаса Харриса, входящий в американский список «100 лучших детективных романов всех времен».

«Мистер Мерседес», 2017

Полицейский Билл Ходжес вышел в отставку, но никак не может забыть одно нераскрытое дело: несколько лет назад кто-то на «мерседесе» въехал в толпу, при этом погибло шестнадцать человек. Спустя годы Ходжес начинает получать послания от «кровавого» водителя и понимает, что готовится более масштабное преступление. Удастся ли бывшему детективу предотвратить трагедию? Сериал снят по одноименной книге Стивена Кинга.
Кстати, как раз в пятницу 13-го в MyBook состоится эксклюзивная премьера новой книги Стивена Кинга — «Будет кровь». По традиции, которой долгие годы придерживается писатель, в сборник вошли четыре новеллы: «Будет кровь», «Телефон мистера Харригана», «Жизнь Чака» и «Крыса». Интересно, что права на экранизацию трех из четыре рассказов уже выкуплены, а значит мы увидим их на большом экране уже совсем скоро.

«Девушка с татуировкой дракона», 2011

Журналисту Михаэлю Блумквисту грозит арест за подтасовку фактов. Но неожиданно ему предлагают помощь с судом, в обмен на расследование загадочного исчезновения богатой наследницы. Напарницей Блумквиста становится странная, но талантливая хакерша Лисбет Саландер. Вскоре герои понимают, что ввязались в очень запутанное и опасное дело. Фильм снят по мотивам романа шведского писателя Стига Ларссона.

«Убийство в Восточном экспрессе», 2017

Знаменитый бельгиец Эркюль Пуаро едет в Париж в «Восточном экспрессе». К нему с просьбой о защите обращается странный пассажир, которого на следующее утро обнаруживают мертвым. Состав застревает в пути из-за снегопада, и Пуаро принимается за расследование убийства. Под подозрением оказываются все, кто был в поезде. Атмосферная экранизация одноименного детектива Агаты Кристи.

«Остров проклятых», 2009

Из лечебницы для буйных психически больных преступников, расположенной на далеком острове, исчезает пациентка. Чтобы понять, что произошло, в клинику прибывают два судебных пристава. Получится ли у героев раскрыть дело и спастись или они останутся на жутком острове навсегда? На съемки фильма Матина Скарсезе вдохновил роман «Остров проклятых» Денниса Лихэйна.

«Код Да Винчи», 2006

Гарвардский профессор Роберт Лэнгдон и криптограф парижской полиции Софи Неве пытаются раскрыть убийство куратора Лувра. Их действия могут подорвать влияние католической церкви и разрушить основы религии, поэтому героям начинает угрожать смертельная опасность. Фильм, снятый по роману американского писателя Дэна Брауна, вызвал много споров, а в некоторых странах был даже запрещен к показу.

«Шерлок», 2010

Лондон, 2010 год. Скотланд-Ярд тщетно пытается раскрыть таинственные убийства. Лишь один человек может справиться с этим — гениальный и эксцентричный Шерлок. 4 сезона сериала сняты по мотивам произведений Артура Канона Дойла, но все события разворачиваются в современной Великобритании. А в главных ролях — звезды мирового кинематографа — Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман. MyBook дарит новым пользователям 14 дней премиум-подписки по промокоду KING2020, а также скидку 25% на премиум-подписку MyBook на один или три месяца. Активировать промокод необходимо до 20 ноября.
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Комментарии
Фильмы , Убийство в Восточном экспрессе , Остров проклятых , Молчание ягнят , Код Да Винчи , Мистер Мерседес , Крыса , Девушка с татуировкой дракона , Томас Харрис , Стивен Кинг , Бенедикт Камбербэтч , Дэн Браун , Роберт Лэнгдон , Мартин Фриман , Деннис Лихэйн , Лисбет Саландер , ФБР , Католическая церковь
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