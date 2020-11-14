Названа причина появления Трампа в «Один дома 2»

Режиссер «Один дома 2» Крис Коламбус рассказал изданию Insider, что Дональд Трамп появился в кадре, потому что поставил ультиматум.

Фото: Кадр из фильма «Один дома 2» Кадр из фильма «Один дома 2»

«Он заставил нас взять его в картину», — объяснил Коламбус.

Когда съемочная группа уже договорилась о работе в отеле «Плаза» и заплатила за разрешение оговоренную сумму, его владелец Дональд Трамп выдвинул еще одно условие — он примет участие в съемках эпизода.

Кадр из фильма «Один дома 2»

Впрочем, хотя режиссер мог удалить эпизод из готовой версии картины при монтаже, он его оставил, посчитав, что сцена понравится зрителям.