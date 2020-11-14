Названа причина появления Трампа в «Один дома 2»

Когда съемочная группа уже договорилась о работе в отеле «Плаза» и заплатила за разрешение оговоренную сумму, его владелец Дональд Трамп выдвинул еще одно условие — он примет участие в съемках эпизода.
Впрочем, хотя режиссер мог удалить эпизод из готовой версии картины при монтаже, он его оставил, посчитав, что сцена понравится зрителям.
Напомним, что «Один дома 2» далеко не единственный фильм с участием Трампа. Его можно увидеть в роли самого себя в таких кинолентах как «Любовь с уведомлением», «Маленькие негодяи», «Эдди», а также в сериалах — «Секс в большом городе», «Принц из Беверли-Хиллз», «Непредсказуемая Сьюзан».