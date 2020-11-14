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Названа причина появления Дональда Трампа в фильме «Один дома 2»

Полина Алферова
53 минуты назад
Режиссер «Один дома 2» Крис Коламбус рассказал изданию Insider, что Дональд Трамп появился в кадре, потому что поставил ультиматум.
Названа причина появления Трампа в «Один дома 2»
Фото: Кадр из фильма «Один дома 2»Кадр из фильма «Один дома 2»
«Он заставил нас взять его в картину», — объяснил Коламбус.
Когда съемочная группа уже договорилась о работе в отеле «Плаза» и заплатила за разрешение оговоренную сумму, его владелец Дональд Трамп выдвинул еще одно условие — он примет участие в съемках эпизода.
Кадр из фильма «Один дома 2»
Впрочем, хотя режиссер мог удалить эпизод из готовой версии картины при монтаже, он его оставил, посчитав, что сцена понравится зрителям.
Напомним, что «Один дома 2» далеко не единственный фильм с участием Трампа. Его можно увидеть в роли самого себя в таких кинолентах как «Любовь с уведомлением», «Маленькие негодяи», «Эдди», а также в сериалах — «Секс в большом городе», «Принц из Беверли-Хиллз», «Непредсказуемая Сьюзан».
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