Что смотреть, если нравится «50 оттенков серого»

Фильм по одноименному роману Эрики Джеймс, в котором главные роли исполнили Дакота Джонсон Джейми Дорнан , полюбился женщинам и даже некоторым мужчинам со всего мира. «Рамблер» расскажет о картинах, похожих на «50 оттенков серого».

«365 дней»

Кадр из фильма «365 дней»

Польский фильм рассказывает о сыне главаря преступной банды Массимо и директоре по продажам Лауре, которая успешна в своей профессии и делает все, чтобы сохранить отношения со своим женихом. На отдыхе в Сицилии Лауру похищает Массимо и дает ей 365 дней, чтобы его полюбить. Главные роли в картине исполнили Анна-Мария Сиклуцка и Мишель Морроне.

Кадр из фильма «Секретарша»

По сюжету, привлекательная девушка Ли Холловэй с ярко выраженными мазохистскими наклонностями выписывается из лечебницы и возвращается в родной город. Она устраивается секретарем к местному юристу Грэю. Через некоторое время мистер Грэй замечает, что у Ли есть проблемы с грамматикой, и решает это исправить своими необычными методами. Главную роль в картине исполнила Мэгги Джилленхол.