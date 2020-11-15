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Что посмотреть, если вам нравится «50 оттенков серого» 

Мария Грибова 1 час назад
Что смотреть, если нравится «50 оттенков серого»
Фото: Кадр из фильма «50 оттенков серого»
Фильм по одноименному роману Эрики Джеймс, в котором главные роли исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, полюбился женщинам и даже некоторым мужчинам со всего мира. «Рамблер» расскажет о картинах, похожих на «50 оттенков серого».

«365 дней»

Кадр из фильма «365 дней»
Польский фильм рассказывает о сыне главаря преступной банды Массимо и директоре по продажам Лауре, которая успешна в своей профессии и делает все, чтобы сохранить отношения со своим женихом. На отдыхе в Сицилии Лауру похищает Массимо и дает ей 365 дней, чтобы его полюбить. Главные роли в картине исполнили Анна-Мария Сиклуцка и Мишель Морроне.

«Секретарша»

Кадр из фильма «Секретарша»
По сюжету, привлекательная девушка Ли Холловэй с ярко выраженными мазохистскими наклонностями выписывается из лечебницы и возвращается в родной город. Она устраивается секретарем к местному юристу Грэю. Через некоторое время мистер Грэй замечает, что у Ли есть проблемы с грамматикой, и решает это исправить своими необычными методами. Главную роль в картине исполнила Мэгги Джилленхол.

«Анатомия любви»

Кадр из фильма «Анатомия страсти»
История о двух выпускниках школы. Дэвид — обычный парень, помешанный на машинах, Джейн — примерна ученица из богатой семьи. Им запрещают любить друг друга, а потому их связь вдвойне сильнее. Главные роли в картине исполнили Алекс Петтифер и Габриэлла Уайлд.
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Комментарии
Фильмы , Анатомия любви , Анатомия страсти , Секретарша , Алекс Петтифер , Джейми Дорнан , Дакота Джонсон
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