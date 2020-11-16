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Выбран главный фильм 2020 года 

Анастасия Иванова 1 час назад
Лучшим фильмом 2020 года по версии американской премии People’s Choice Awards стал комедийный боевик "Плохие парни навсегда". Его выбрали в результате зрительского голосования, сообщает портал Deadline.
Уилл Смит, сыгравший в фильме главную роль, был признан лучшим актером. Звание лучшей актрисы года получила Тиффани Хэддиш.
Кадр из фильма "Один дома навсегда"
Для семейного просмотра зрители выбрали мультфильм "Вперед". Лучшей комедией стала картина "Будка поцелуев — 2". Среди драм победила лента "Гамильтон".
Лучший сериал этого года, по мнению зрителей, — "Анатомия страсти". В жанре фантастика награду получил "Вайнона Эрп". Среди драматических сериалов победил "Ривердейл".
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа причина появления Трампа в «Один дома 2».
Фильмы , Видео , Анатомия страсти , Уилл Смит
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