Бэтмену запретят убивать 

«Проснитесь, черт возьми! Я думаю, вот что я хочу сказать. Когда-то вы потеряли девственность под это гребаное кино, а потом приходите и говорите что-то типа: "Мой супергерой этого бы не сделал". Вы серьезно?» — отреагировал Снайдер.