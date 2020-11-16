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Новому Бэтмену запретят убивать 

Анна Арсеньева 2 часа назад
В новом фильме про Бэтмена, который выйдет в 2022 году, главному герою запретят убивать врагов. Об этом пишет портал We Got This Covered.
Режиссер фильма Мэтт Ривз объяснил, что такое поведение персонажа позволит отобразить его главные ценности. В комиксах DC Бэтмен выступает против убийств и избегает использования оружия.
Кадр из трейлера к фильму "Бэтмен"
Кроме того, в прошлом году раскритиковали фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», потому что супергерой решается на убийство.
Роль Бэтмена в новой картине сыграет Роберт Паттинсон.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у ведущих шоу отключился свет в прямом эфире.
Фильмы , Видео , Бэтмен против Супермена: На заре справедливости , Бэтмен , Роберт Паттинсон , Мэтт Ривз
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