Новому Бэтмену запретят убивать 

В новом фильме про Бэтмена, который выйдет в 2022 году, главному герою запретят убивать врагов. Об этом пишет портал We Got This Covered.
Режиссер фильма Мэтт Ривз объяснил, что такое поведение персонажа позволит отобразить его главные ценности. В комиксах DC Бэтмен выступает против убийств и избегает использования оружия.
Кроме того, в прошлом году раскритиковали фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», потому что супергерой решается на убийство.
Роль Бэтмена в новой картине сыграет Роберт Паттинсон.
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