Новому Бэтмену запретят убивать 

В новом фильме про Бэтмена, который выйдет в 2022 году, главному герою запретят убивать врагов. Об этом пишет портал We Got This Covered.

Режиссер фильма Мэтт Ривз объяснил, что такое поведение персонажа позволит отобразить его главные ценности. В комиксах DC Бэтмен выступает против убийств и избегает использования оружия.

Кадр из трейлера к фильму "Бэтмен"

Кроме того, в прошлом году раскритиковали фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» , потому что супергерой решается на убийство.