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Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях 

Мария Грибова 3 часа назад
Фильмы нередко снимают на основе реальных событий. «Рамблер» расскажет о некоторых катастрофах, о которых было снято кино.

«Башни-близнецы»

Фильм рассказывает историю двух полицейских из Порт Оторити Джона и Уилла. 11 сентября 2001 года они оказались под обломками башни Всемирного торгового центра. Это произошло после того, как они были направлены на место теракта для помощи чудом выживших людей. Главные роли в картине исполнили Николас Кейдж и Майкл Пенья.

«Чудо на Гудзоне»

Кадр из фильма «Чудо на Гудзоне»
Именно так называют произошедшее 15 января 2009 года. Капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета Airbus A320 на реку Гудзон в Нью-Йорке. К счастью, никто из 155 пассажиров борта не пострадал. Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс.

«Глубоководный горизонт»

Кадр из фильма «Глубоководный горизонт»
В 2010 году в Мексиканском заливе произошла авария на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт». Перед этим сотрудники, отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, еще не подозревали, что они могут больше не вернуться. Катастрофа была признана одной из крупнейших по негативному влиянию на окружающую среду. Главные роли в картине исполнили Марк Уолберг и Курт Рассел.
Комментарии
Фильмы , Видео , Башни-близнецы , Чудо на Гудзоне , Глубоководный горизонт , Курт Рассел , Том Хэнкс , Николас Кейдж , Майкл Пенья , Марк Уолберг , Всемирный торговый центр
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