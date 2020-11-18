Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях 

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Фильмы нередко снимают на основе реальных событий. «Рамблер» расскажет о некоторых катастрофах, о которых было снято кино.

Майкл Пенья. Фильм рассказывает историю двух полицейских из Порт Оторити Джона и Уилла. 11 сентября 2001 года они оказались под обломками башни Всемирного торгового центра . Это произошло после того, как они были направлены на место теракта для помощи чудом выживших людей. Главные роли в картине исполнили Николас Кейдж

Кадр из фильма «Чудо на Гудзоне»

Именно так называют произошедшее 15 января 2009 года. Капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета Airbus A320 на реку Гудзон в Нью-Йорке. К счастью, никто из 155 пассажиров борта не пострадал. Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс

Кадр из фильма «Глубоководный горизонт»