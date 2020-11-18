Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях 

Фильмы нередко снимают на основе реальных событий. «Рамблер» расскажет о некоторых катастрофах, о которых было снято кино.
Фильм рассказывает историю двух полицейских из Порт Оторити Джона и Уилла. 11 сентября 2001 года они оказались под обломками башни Всемирного торгового центра. Это произошло после того, как они были направлены на место теракта для помощи чудом выживших людей. Главные роли в картине исполнили Николас Кейдж и Майкл Пенья.
Кадр из фильма «Чудо на Гудзоне»
Именно так называют произошедшее 15 января 2009 года. Капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета Airbus A320 на реку Гудзон в Нью-Йорке. К счастью, никто из 155 пассажиров борта не пострадал. Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс.
Кадр из фильма «Глубоководный горизонт»
В 2010 году в Мексиканском заливе произошла авария на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт». Перед этим сотрудники, отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, еще не подозревали, что они могут больше не вернуться. Катастрофа была признана одной из крупнейших по негативному влиянию на окружающую среду. Главные роли в картине исполнили Марк Уолберг и Курт Рассел.