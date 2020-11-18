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3 самых популярных боевика 90-х 

Мария Грибова 3 часа назад
Именно на 1990-е годы пришелся расцвет эпохи боевиков. «Рамблер» собрал самые интересные картины того времени в этом жанре.

«На гребне волны»

Среди белого дня команда серфингистов совершает ограбление нескольких банков. Один из агентов ФБР внедряется в их банду, чтобы понять, как им удалось все это провернуть. В итоге, ему удается раскрыть дело, но при этом осознает, что он больше не сможет вернуться к нормальной жизни. Главные роли в картине исполнили Патрик Суэйзи и Киану Ривз.

«Леон»

Кадр из фильма «Леон»
Фильм французского режиссера Люка Бессона рассказывает историю о профессиональном наемном убийце по имени Леон. Он познакомился со своей 11-летней соседкой Матильдой в результате трагической гибели ее семьи. И Леон постарается сделать все, чтобы помочь маленькой девочке. Главные роли в картине исполнили Жан Рено и Натали Портман.

«Служители закона»

Кадр из фильма «Служители закона»
По сюжету, самолет, который перевозил заключенных, потерпел аварию и совершил экстренную посадку. Один из опасных арестантов, воспользовавшись моментом, решает сбежать из-под конвоя. Его начинают искать полиция, специальная группа и еще один человек, который жаждет смерти заключенного. Главную роль в картине исполнил Томми Ли Джонс.
Комментарии 3
Фильмы , Видео , На гребне волны , Служители закона , Патрик Суэйзи , Люк Бессон , Томми Джонс , Жан Рено , Киану Ривз , Натали Портман , ФБР
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