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Фильмы, в которых кофе играет главную роль 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Раньше кофе считался напитком для элиты, а сейчас превратился в культурный феномен и даже затмил чай. Запах и вкус бодрящего напитка любят не только офисные сотрудники, но и режиссеры, которые активно снимают кофе в своих фильмах.
Одри Хепберн появилась с бумажным встречается нам в "Завтраке у Тиффани". Актриса играла девушку, которая представляла класс "café society", то есть аристократическое общество, которое всегда посещало кофейни.
В фильме "Дьявол носит Прада" кофе отдана огромная роль, которая стала символом успешной и работающей женщины. На экранах мы видим, как изо дня в день главная героиня приносит начальнице кофе. Создатели фильма так и норовят сказать нам с экранов, что нужно жить так, чтобы кофе приносили вам.
В фильме «Пока не сыграл в ящик» Джек Никлсон пьет кофе самого редкого сорта в мире. По правде, эту сцену можно смело включать перед входом в кофейню, настолько она выразительна. Сразу хочется выпить чашечку ароматного напитка.
В ленте "Гудзонский ястреб" с Брюсом Уиллисом с самого начала главный герой мечтает выпить ароматный капучино. Правда, как только парень берет чашку в руки, вокруг него начинает происходить хаоос.
В "Малхолланд Драйв" кофе делит сон и реальность. Дайана пробует из чашки горький напиток, и вкус навевает ей воспоминания или вымысел о мафиози-ценителе кофе. В целом, фильм достаточно запутанный и смотреть его сложно, но что еще можно ожидать от Дэвида Линча.
В комедии "Вам письмо" в кофейне собираются представители всех классов. Однако Джо замечает, что "такие заведения существуют, чтобы люди, не способные принимать решения, могли принять целых шесть", имея в виду тип и размер напитка.
Над фильмом "Кофе и сигареты" Джим Джармуш работал целых семнадцать лет. В ходе фильма герои обсуждают философские проблемы и бытовые неурядицы за чашечкой эспрессо, кружкой капучино или под американо из френч-пресса.
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Фильмы , Фото , Вам письмо , Пока не сыграл в ящик , Малхолланд Драйв , Завтрак у Тиффани , Гудзонский ястреб , Дэвид Линч , Одри Хепберн , Брюс Уиллис , Джим Джармуш
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