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Самые ожидаемые фильмы грядущей зимы 

Мария Грибова 4 часа назад
Самые ожидаемые фильмы грядущей зимы
Фото: Кадр из фильма «Смерть на Ниле»
Зима богата на кинопремьеры. «Рамблер» собрал самые ожидаемые фильмы грядущего сезона.

«Смерть на Ниле»

Фильм снят на основе известного романа Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро. После раскрытия дела в Восточном экспрессе, Пуаро отправляется в круиз до Египта по Нилу. Однако его путешествие прерывает загадочное убийство наследницы Линнет, которое произошло на пароходе. Главные роли в картине исполнили Кеннет Брана, Арми Хаммер и Галь Гадот. Премьера фильма запланирована на 16 декабря.

«Чудо-женщина: 1984»

Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984»
Вторая часть об амазонке Диане Принс, которую все называют Чудо-женщиной. На этот раз действия разворачиваются в 1984 году. По сюжету, успешный бизнесмен собирает разнообразные магические артефакты со всего света, чтобы стать богом среди смертных. В поисках ему помогает доктор Барбара Энн Минерва. Из-за некого артефакта она превращается в кровожадную женщину-кошку — Гепарду. Главную роль в картине исполнила вновь Галь Гадот. Премьера фильма запланирована на 24 декабря.

«King’s Man: Начало»

Кадр из фильма «King's Man: Начало»
Приквел известной франшизы об агентах специальной службы. Фильм расскажет зрителям, как именно появилась организация супершпионов. Действия картины происходят во времена Первой мировой войны. По сюжету, молодой сын герцога становится оперативником. И обучить его всему должен отец. Главные роли в картине исполнили Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль и Рэйф Файнс. Премьера фильма запланирована на 1 февраля 2021 года.
Видео дня. Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
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Фильмы , Арми Хаммер , Диана Принс , Кеннет Брана , Галь Гадот , Даниэль Брюль
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