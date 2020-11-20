Бекмамбетов сделал Адама и Еву пользователями соцсетей

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Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представил Адама и Еву как пользователей социальных сетей в своем новом проекте по экранизации Библии в формате Screenlife. Об этом сообщает «Российская газета».

Новый проект Бекмамбетова был представлен на открытии 6-го Московского еврейского кинофестиваля. Продюсер был приглашен в жюри в качестве председателя.

На большом экране московского кинотеатра «Октябрь» показали первую серию Screenlife-экранизации. Проект назвали iBible, его действие представлено на экране iPhone в вертикальном формате.

«На рабочем столе, в этом маленьком пространстве, происходят сегодня самые большие события нашей с вами жизни», — отметил режиссер.

По словам Бекмамбетова, «в 21-м веке мы записываем и делимся событиями на наших экранах».

Команда режиссера и продюсера продолжит популяризацию screenlife, нового языка кино.

«Народ, наблюдавший смены эпох и парадигм, будет говорить на вечные темы языком, соответствующим духу времени», — рассказал Бекмамбетов.

Над следующими сериями iBible будут работать члены его команды.