Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Как проходили съемки фильма «Т-34» 

Катерина Саломе 11 часов назад
Как проходили съемки фильма «Т-34»
Фото: Кадр из фильма «Т-34»
Фильм основан на легендарной истории, рассказывающей о побеге из плена советских танкистов на танке Т-34. Художник-постановщик основывался на реальных фотографиях и документальных свидетельствах, сохранившихся с ужасных времен. «Рамблер» расскажет, как на самом деле проходили съемки картины.
География картины охватывает Калужскую область, а также города Чехии. Деревня Нефедово была построена с нуля в чистом поле. Работа над ней велась в течение нескольких месяцев. Большинство сооружений — это реальные дома, которые были куплены в ближайших деревнях.
В Чехии происходили съемки, которые по сюжету разворачивались в Германии. Поэтому нужно было найти городки, которых война не коснулась, но которые также не были излишне новыми или реконструированными. Живописный город Локет как раз подходил для таких целей. Концентрационный лагерь снимался на территории реального бывшего концлагеря. Сегодня он является музеем.
Обмундирование солдат обеих солдат максимально верное. Для такого эффекта были привлечены консультанты-профессионалы. Некоторые костюмы были сшиты специально для фильма, другие же арендованы с европейских и отечественных студий.
Для съемок использовались настоящие модели танков. Искренние ценители наверняка сразу же узнали советские боевые машины. Очень сложно было отыскать столь старые модели в рабочем состоянии, но создателем фильма это удалось.
Артистам пришлось очень непросто. За небольшое время им необходимо было освоить управление танками, их заводить, заряжать снаряды. Многие сложные маневры актеры также выполняли сами, заранее проходя подготовку. Внутри кабин они самостоятельно поправляли грим и регулировали съемочные аппараты.
Кроме того, для съемок всем актерам пришлось немного похудеть, дабы картинка выглядела более реалистично. Также некоторые были вынуждены выучить немецкий язык для идеального произношения текстов.
Видео дня. Что стало с карьерой Семчева после похудения
Комментарии 16
Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение