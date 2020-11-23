Как проходили съемки фильма «Т-34» 

Фильм основан на легендарной истории, рассказывающей о побеге из плена советских танкистов на танке Т-34. Художник-постановщик основывался на реальных фотографиях и документальных свидетельствах, сохранившихся с ужасных времен. «Рамблер» расскажет, как на самом деле проходили съемки картины.

География картины охватывает Калужскую область, а также города Чехии. Деревня Нефедово была построена с нуля в чистом поле. Работа над ней велась в течение нескольких месяцев. Большинство сооружений — это реальные дома, которые были куплены в ближайших деревнях.

В Чехии происходили съемки, которые по сюжету разворачивались в Германии. Поэтому нужно было найти городки, которых война не коснулась, но которые также не были излишне новыми или реконструированными. Живописный город Локет как раз подходил для таких целей. Концентрационный лагерь снимался на территории реального бывшего концлагеря. Сегодня он является музеем.

Обмундирование солдат обеих солдат максимально верное. Для такого эффекта были привлечены консультанты-профессионалы. Некоторые костюмы были сшиты специально для фильма, другие же арендованы с европейских и отечественных студий.

Для съемок использовались настоящие модели танков. Искренние ценители наверняка сразу же узнали советские боевые машины. Очень сложно было отыскать столь старые модели в рабочем состоянии, но создателем фильма это удалось.

Артистам пришлось очень непросто. За небольшое время им необходимо было освоить управление танками, их заводить, заряжать снаряды. Многие сложные маневры актеры также выполняли сами, заранее проходя подготовку. Внутри кабин они самостоятельно поправляли грим и регулировали съемочные аппараты.

Кроме того, для съемок всем актерам пришлось немного похудеть, дабы картинка выглядела более реалистично. Также некоторые были вынуждены выучить немецкий язык для идеального произношения текстов.