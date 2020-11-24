Фильмы, которые оскорбили многих людей 

Профессию режиссера можно назвать одной из самых нервных, поскольку ему необходимо снять кино и при этом намеренно никого не оскорбить. Однако далеко не всем это удается. «Рамблер» расскажет о фильмах, которые оскорбили многих людей.

Фильм рассказывает о недалеком, жестоком и властолюбивом правителе вымышленной ближневосточной страны. Картину запретили к показу в Казахстане, Таджикистане, Туркмении и даже Белоруссии. Однако власти этих стран не дали никаких комментариев по этому поводу. Возможно, все дело в том, что некоторые правители узнали себя в главном герое.

Кадр из фильма «300 спартанцев»

Картину Зака Снайдера просили запретить к показу в Иране. В этой стране ее назвали антииранской. Жители утверждали, что фильм пропагандирует противостояние между Востоком и Западом, приписывая Востоку все плохие качества. «300 спартанцев» также запретили к показу в Узбекистане за пропаганду межнациональной розни.

Кадр из фильма «Великий диктатор»

В 1940 году Чарли Чаплин снял фильм «Великий диктатор», а также сыграл в нем главную роль. По словам некоторых людей, картину посмотрел и сам Гитлер. И, по слухам, от увиденного он пришел в ярость. В одном интервью Чаплин сказал, что отдал бы все, чтобы узнать, что Гитлер думает об этом фильме. Вдобавок картину запретили к показу в Перу, Испании и Японии, заявив, что антинацистское кино у них запрещено.

Кадр из фильма «Наша Russia: Яйца судьбы»

Создатели фильма показали строителей Равшана и Джамшута необразованными и ленивыми работниками. После выхода картины лидер движения «Трудовые мигранты Таджикистана» Каромат Шапиров подал в суд на авторов за создание карикатурных персонажей. В итоге, фильм был запрещен к показу в Таджикистане, поскольку, по их мнению, он оскорблял таджикский народ.