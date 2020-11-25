Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Перечислены лучшие фильмы для поднятия настроения 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Перечислены лучшие фильмы для поднятия настроения
Фото: Кадр из мультсериала «Дорога на Эльдорадо»
Пользователи сети перечислили фильмы, которые всегда помогают им поднять настроение. Юзеры Reddit указали свои любимые кинокартины под постом Chonkmyster, спросившего «Какой фильм является лучшим для борьбы с депрессией?» Публикация набрала более 50 тысяч лайков и почти 20 тысяч комментариев.
Cамым популярным выбором стал мультфильм «Дорога на Эльдорадо», предложенный JimJimOnionSkin. Многие поддержали его выбор и особенно отметили песни, написанные Элтоном Джоном специально для картины. На втором месте оказался фильм «Братья Блюз» 1980 года. Юзер sharrrper подчеркнул, что эта лента всегда помогает ему почувствовать себя лучше.
Также комьюнити оценило фильм «В поисках Галактики» и «Увалень Томми». llcucf80 посоветовал картину «Поездка в Америку», выпущенную в 1988 году. Главную роль в фильме исполнил Эдди Мерфи. Пользователь sockstosleepb упомянул другой популярный мультфильм — «Геркулес», созданный на основе древнегреческих мифов.
К улучшающим настроения фильмам также отнесли «Зачарованных» 2007 года (особенно сцену в Центральном парке Нью-Йорка), первую часть «Пиратов Карибского моря», «Крутые виражи», «Улику», «Рататуй», «Убойные каникулы», «Боги, наверное, сошли с ума» и «Историю рыцаря».
Видео дня. Как советский милиционер победил Фантомаса
Последние новости
США приготовились ввести санкции против Минобороны России США приготовились ввести санкции против Минобороны России МВД предложило изменить правила сдачи на водительские права МВД предложило изменить правила сдачи на водительские права Армия фельдмаршала Хафтара показала свои Су-24 в цветах ВКС России Армия фельдмаршала Хафтара показала свои Су-24 в цветах ВКС России
Комментарии
Фильмы , Крутые виражи , Улики , Геркулес , Улика , Увалень Томми , Зачарованная , Дорога на Эльдорадо , В поисках галактики , Поездка в Америку , Убойные каникулы , История рыцаря , Братья Блюз , Эдди Мерфи , Элтон Джон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение