Захватывающие триллеры, достойные вашего внимания 

Если вам хочется пощекотать свои нервы, посмотрите хороший триллер. «Рамблер» сделал подборку фильмов этого жанра, которые уж точно достойны вашего внимания.

«Талантливый мистер Рипли»

Молодого и целеустремленного Тома Рипли нанимает один из богатейших людей Америки. Заказчик просит юношу отправиться в Италию и убедить его сына Дикки Гринлифа вернуться домой. Том быстро входит в доверие к молодому человеку, но слишком увлекается роскошной жизнью и решается занять место Дикки.

«Остров проклятых»

Судебные приставы отправляются в психиатрическую лечебницу на закрытый остров. Им предстоит разобраться в обстоятельствах исчезновения пациентки, но, похоже, сам персонал больницы пытается скрыть улики. Вдобавок ко всему на остров обрушивается ураган, который отрезает героев от остального мира.

«Окно во двор»

Фильм легендарного Альфреда Хичкока посвящен фотографу, который оказался буквально заперт дома после перелома ноги. От скуки он наблюдает из окна за соседями. И постепенно ему начинает казаться, что в квартире напротив произошло убийство.

«Доверие»

У семейства Кэмеронов все складывается как нельзя лучше — отец прекрасно зарабатывает, любит жену и дочь. Но однажды 14-летняя Энни знакомится в соцсети с неким Чарли, с которым у нее завязываются виртуальные отношения. В семье не придают этому значения, но напрасно. На деле Чарли оказывается 40-летним маньяком.

«Комната страха»

Мэг Олтман после развода с дочкой Сарой переезжает в новый особняк. Дом оказался с сюрпризом — в нем есть комната-убежище на случай ядерной войны. В итоге именно в ней мать с дочкой прячутся от нагрянувших грабителей. Вот только они не знают, что нужные ворам акции находятся именно в тайной комнате.

«Подозрительные лица»

От взрыва на корабле, перевозящем кокаин, пострадали несколько десятков человек. Полиция пытается выяснить причину произошедшего и допрашивает единственного выжившего свидетеля — калеку по прозвищу Болтун. И тот рассказывает о масштабном заговоре, в центре которого стоит неуловимый босс мафии.

«Верзила»

В американском городке Колд-Рок уже два десятилетия не прекращаются таинственные исчезновения детей. Однажды местная жительница медсестра Джулия обнаруживает, что кровать маленького сына пуста, и спустившись на первый этаж, видит некий силуэт, уводящий ее ребенка.

«Тишина»

Мэдди Янг — молодая писательница, которая живет в уединенном загородном доме. В юности она потеряла слух и голос. Как-то вечером к ней на ужин заскакивает соседка Сара, а после ее ухода Мэдди открывает соцсети. Неожиданно ей присылают фото, где изображена она сама со спины. С ужасом Мэдди понимает, что кто-то за ней следит.