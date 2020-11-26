Фильмы, которые запретили к показу в России 

Ни для кого не секрет, что власти некоторых стран могут запретить к показу тот или иной фильм на территории их государства. «Рамблер» расскажет о картинах, которые не допустили к прокату в России.

«Интервью»

Комедийный фильм рассказывает о журналисте, который отправляется в Северную Корею, чтобы взять интервью у главы государства Ким Чен Ына. Однако позже он получает другое задание от ЦРУ — отравить вождя с помощью ядовитого пластыря через рукопожатие. Главную роль в картине исполнил Джеймс Франко. Власти КНДР негативно отреагировали на выход фильма. По их мнению, картина являлась актом агрессии и терроризма. В свою очередь, России из чувства солидарности к КНДР также не выпустила фильм в прокат.

«Приказано забыть»

Кадр из фильма «Приказано забыть»

Фильм рассказывает о массовом убийстве чеченцев и ингушей в горном ауле Хайбах сотрудниками НКВД во время депортации 27 февраля 1944 года. Поскольку они не укладывались в сроки с выполнением задания по выселению местных жителей, им был отдан приказ собрать всех людей в конюшне и сжечь заживо. Министерство культуры РФ не выдало разрешение на прокат фильма, аргументируя это тем, что на сегодняшний день нет исторических доказательств данных событий.

«Номер 44»

Кадр из фильма «Номер 44»

По сюжету, сотрудник МГБ Лев Демидов пытается поймать серийного убийцу. Однако через некоторое время его отстраняют от дела, и тогда Демидов продолжает поиски самостоятельно. Главную роль в картине исполнил голливудский актер Том Харди. Министерство культуры также запретила показ фильма на территории России из-за искажения исторических фактов, неверную трактовку события до, во время и после Великой Отечественной войны, а также из-за поруганных образов советских граждан.