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Режиссер «Гарри Поттера» рассказал о главном страхе на съемках 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Режиссер «Гарри Поттера» рассказал о страхе съемок
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер"
Режиссер первых двух фильмов вселенной Гарри Поттера Крис Коламбус рассказал о главном страхе, преследовавшем его на съемках. Его слова передает Collider.
По словам Коламбуса, весь мир ждал экранизации книг о юном волшебнике, из-за чего он испытывал невероятную тревогу.

«Давление всего мира было на нас, особенно на мне, потому что я знал, что если мы облажаемся с этим фильмом — это конец. С этой книгой просто нельзя было сплоховать»,

— признался он.
Evan Agostini / Invision / AP

«Работа над первым фильмом сопровождалась постоянной нервотрепкой. Первые две недели я каждый день думал, что меня уволят. Все шло неплохо, я просто думал, что если что-то сделаю неправильно, если ******** [допущу ошибку], то буду уволен»,

— вспомнил кинематографист. Он подчеркнул, что не давал проявления эмоциям на съемочной площадке.
Ранее Коламбус раскрыл причину появления президента США Дональда Трампа в фильме «Один дома 2».
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