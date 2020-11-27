Хорроры 2020-го, которые не захочется смотреть одному

Несмотря на то, что многие долгожданные премьеры в 2020 году были перенесены, некоторые яркие картины все же увидели свет. Не обошлось и без леденящих кровь хорроров. Подробнее о том, какие новые фильмы ужасов стоит посмотреть фанатам жанра, — в материале "Рамблера".

"Проклятие"

Кадр из фильма "Проклятие"

Ремейк классического японского фильма ужасов от Sony вышел крайне удачным. По сюжету молодая мать убивает всю свою семью. За расследование дела берется женщина-детектив, которая выясняет, что дом, в котором убийца жила с родными, проклят.

"Няня"

Кадр из фильма "Няня"

В основу киноленты лег роман Генри Джеймса "Поворот винта". Картина повествует об учительнице, которая становится гувернанткой для двух детей — сестры и брата. Вскоре после появления женщины в поместье начинают происходить крайне странные вещи.

"Гретель и Гензель"

Кадр из фильма "Гретель и Гензель"

Американский режиссер Оз Перкинс экранизировал знаменитую сказку в мрачных тонах. Мать выгоняет Гретель и Гензель из дома, решив, что дети должны заботиться о себе сами. В поисках еды герои набредают на избушку, где находят богато накрытый стол. Как будто кто-то ждал их появления.