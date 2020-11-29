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Чего как огня боялся режиссер «Гарри Поттера» на съемках 

Мира Маркина 9 часов назад
Невероятно успешные экранизации уже ставших культовыми книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере и его приключениях в Хогвартсе заслуга не только актеров, но и режиссеров, которым удалось создать на съемочной площадке настоящую атмосферу волшебства.
Сложнее всего пришлось Крису Коламбусу, который снимал первые части саги "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната". Отчасти потому, что именно ему пришлось работать с актерами-детьми. Но не только поэтому. Чего больше всего опасался Коламбус на съемках картины? Выяснял "Рамблер".
Не так давно режиссер признался, что одним из главных стрессов в период создания экранизации были не съемки, а предсъемочный процесс, когда ему предстояло подобрать актеров на главные роли. Коламбус боялся разочаровать Роулинг неправильным подбором артистов. Кроме того, режиссер не был уверен в том, что ему удастся передать ту магическую атмосферу, которую удалось создать писательнице в своих романах.

"Вся работа выглядела хорошо, однако я постоянно думал, что если я сделаю что-то не так, то меня уволят",

— рассказал Коламбус в интервью.
По воспоминаниям американца, он смог расслабиться лишь после того, как прошел первый тестовый показ картины зрителям в Чикаго. Режиссер увидел, что кинолента пришлась по душе и детям, и взрослым и наконец смог выдохнуть.
К слову, на момент создания "Гарри Поттера" у Коламбуса уже был довольно внушительный послужной список ярких фильмов. Именно он работал над знаменитой новогодней комедией "Один дома", а также снял фильм "Миссис Даутфайр" с Робином Уильямсом в главной роли.
Комментарии
Фильмы , Видео , Гарри Поттер
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