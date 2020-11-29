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Что посмотреть: лучшие фильмы ужасов 2020 года 

Мария Грибова 6 часов назад
Что посмотреть: лучшие фильмы ужасов 2020 года
Фото: Кадр из фильма «Заклятье. Дом 32»
Если в 2020 году вам еще не хватило острых ощущений, то эта подборка для вас. «Рамблер» расскажет о лучших фильмах ужасов 2020 года.

«Заклятье. Дом 32»

Действие фильма разворачивается в Мадриде в 1976 году. Родители с тремя детьми и пожилым отцом, продав ферму, переезжают в собственную квартиру по адресу улица Маласанья, дом 32. Однако через некоторое время новых жителей начинают преследовать нечто необычное и жуткое. Позже это зло добирается и до ребенка, после чего он исчезает.

«Кукла 2: Брамс»

Кадр из фильма «Кукла 2: Брамс»
Продолжение фильма ужасов «Кукла» 2015 года. На этот раз девятилетний мальчик по имени Джуд становится свидетелем нападения грабителей на его маму. И с тех пор он больше не разговаривал. Чтобы помочь ребенку, родители переезжают в дом за город. Неподалеку Джуд натыкается на необычную куклу, которая со временем становится его лучшим другом. Однако спустя время из-за этой игрушки начинают происходить странные вещи. Главные роли в картине исполнили Кристофер Конвери и Кэти Холмс.

«Проклятие»

Кадр из фильма «Проклятие»
По сюжету, в 2004 году женщина совершает убийство всей своей семьи. На протяжении двух лет местные жители обходят дом стороной из-за тех жутких вещей, которые там произошли. Детектив начинает расследовать дело об убийстве, и с тех пор ее преследуют необычные видения.
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