Вуди Аллен рассказал о желании снять кино в России 

Вуди Аллен в день своего 85-летия дал интервью российской сети VK и рассказал о перспективах снять фильм в России.

Вуди Аллен упомянул, что много снимал по всему миру, в Париже, Барселоне, Нью-Йорке, на юге Франции. Действие его новой ленты "Фестиваль Рифкина", которую начнут показывать в России с 31 декабря, происходит в Сан-Себастьяне.

"Мне порой не столько нравятся сами фильмы, сколько места, в которых мы работаем. Для меня важно сделать город частью истории на эмоциональном плане",

— пояснил режиссер.

На вопрос о желании снять кино в России, Вуди Аллен ответил, что пока ему никто не предлагал это сделать, поскольку обычно работа над проектом начинается с того, что к нему кто-то приходит, предлагает снять фильм в определенном месте и обещает его профинансировать. Только после этого он начинает придумывать историю.

В России режиссер бывал несколько раз: "Это прекрасная, удивительная страна".

Санкт-Петербург он назвал "одним из самых красивых и воодушевляющих городов", а Москву — "великолепной".

При этом Аллен вспомнил, что самая первая поездка в Санкт-Петербург много лет назад ему не понравилась:

"Все было неприятно, еда была ужасной, мне хотелось поскорее уехать. Я вернулся годы спустя и все в городе стало безумно притягательным".

Режиссер поделился также, что сейчас находится в Нью-Йорке и не собирается никуда выезжать, но после окончания пандемии, возможно, снимет фильм в Санкт-Петербурге или Москве, или и там, и там, если приглашающая сторона найдет деньги на финансирование проекта.