Лучшие фильмы о «Зоне 51» 

"Зона 51" является военной базой США, которая окутана мистикой и тайнами. Уфологи и сторонники конспирологических теорий уверены, что там проводятся секретные эксперименты по установлению контакта с инопланетянами. Более реалистичные версии говорят о том, что там проводятся секретные испытания воздушного и водного оружия. "Рамблер" собрал лучшие фильмы, где упоминается эта местность.

Военная база привлекает людей своего мира своими загадками. Люди совершают паломничества в эту местность, но территория вокруг тщательно охраняется, поэтому простым людям никогда не удавалось попасть в местность, расположенную вокруг "Зоны 51".

В 2019 году американцы пытались штурмовать военную базу. В итоге в сентябре в сельской местности Невады собралось, по разным данным, от 1500 до 3000 человек. 150 смогли приблизиться к воротам зоны, и еще 40 оказались у самих ворот. Всех "штурмовиков" разогнали власти, пятеро были арестованы.

Фантастический фильм рассказывает о вторжении пришельцев на планету Земля. В те годы режиссеры активно развивали тему о контакте людей с внеземными цивилизациями, и эта картина стала одной из таких. В одном из моментов фильма людям удается сбить корабль пришельцев, а содержимое отправляют в "Зону 51".

"Зона 51" (2015)

Триллер снят, основываясь непосредственно на теориях заговора о военной базе. Главные герои — молодые люди, которые узнали о том, что в местности будет проходить встреча военных с пришельцами. Они проникают на военную базу, снимая все на видеокамеру, но их ожидают неприятности.

"Планета 51" (2009)

Добрый мультфильм, создатели которого пофантазировали о том, как пришельцы бы отреагировали, если бы земляне высадились на их планете. Согласно мультфильму, они боятся на сточно так же, как и мы их, поэтому у них есть свои методы для контакта с внепланетными цивилизациями. Военная база здесь фигурирует только в названии, которое создатели обыграли, сделав упор на загадочность и контакт с пришельцами.

"Пол: секретный мальчик" (2011)

Комедийный фильм о том, как два друга отправляются на фестиваль ComicCon в США. Проезжая по Неваде, они в шутку вспоминают, что в этом штате расположена секретная база с инопланетянами. По пути они встречают пришельца, который оказывается совсем не таким, как их показывали в фантастических фильмах.