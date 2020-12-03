Что посмотреть, чтобы пережить кризис среднего возраста

Кризис среднего возраста рано или поздно приходит в жизнь каждого человека. Одни переживают его с минимальными потерями, другие же, напротив, называют этот период худшим в своей жизни.

"Рамблер" выбрал несколько картин, которые помогут взглянуть иначе на проблему и понять, что кризис — это не всегда катастрофа.

Кадр из фильма "Статус Брэда"

47-летний Брэд готовится к поступлению сына в колледж. Отправляя чадо во взрослую жизнь, герой невольно вспоминает себя в его возрасте. В юности Брэд и его друзья были полны энергии, надежд и уверенности в том, что им море по колено. Товарищи мужчины действительно стали богатыми и успешными, ему же повезло меньше. Вместе с сыном Брэд уезжает из города и в пути переосмысливает всю свою жизнь.

Кадр из фильма "Бедная богатая девочка"

Героине Шарлиз Терон 37 лет. Мэвис Гэри хороша собой, но ее личная жизнь никак не складывается. Решив изменить все раз и навсегда, девушка отправляется в родной город с целью вернуть свою первую любовь. Экс-возлюбленный Гэри давно женат и даже успел стать отцом, но ее это совершенно не заботит.

Кадр из фильма "Во всем виноват енот"