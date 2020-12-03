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Фильмы, которые помогут пережить кризис среднего возраста 

Мира Маркина 1 час назад
Что посмотреть, чтобы пережить кризис среднего возраста
Фото: Кадр из фильма "Статус Брэда"
Кризис среднего возраста рано или поздно приходит в жизнь каждого человека. Одни переживают его с минимальными потерями, другие же, напротив, называют этот период худшим в своей жизни.
"Рамблер" выбрал несколько картин, которые помогут взглянуть иначе на проблему и понять, что кризис — это не всегда катастрофа.

"Статус Брэда", 2017

Кадр из фильма "Статус Брэда"
47-летний Брэд готовится к поступлению сына в колледж. Отправляя чадо во взрослую жизнь, герой невольно вспоминает себя в его возрасте. В юности Брэд и его друзья были полны энергии, надежд и уверенности в том, что им море по колено. Товарищи мужчины действительно стали богатыми и успешными, ему же повезло меньше. Вместе с сыном Брэд уезжает из города и в пути переосмысливает всю свою жизнь.

"Бедная богатая девочка", 2011

Кадр из фильма "Бедная богатая девочка"
Героине Шарлиз Терон 37 лет. Мэвис Гэри хороша собой, но ее личная жизнь никак не складывается. Решив изменить все раз и навсегда, девушка отправляется в родной город с целью вернуть свою первую любовь. Экс-возлюбленный Гэри давно женат и даже успел стать отцом, но ее это совершенно не заботит.

"Во всем виноват енот", 2016

Кадр из фильма "Во всем виноват енот"
В жизни Говарда все идет как по маслу. Он богат и имеет престижную должность, а в роскошном доме его каждый день ждут любимая жена и дочки. Вот только такие успехи в жизни стоили герою психического здоровья. Однажды, возвращаясь с работы домой, он решает спрятаться на чердаке гаража, инсценировать собственную пропажу и посмотреть на реакцию близких. Говард даже не подозревает, чем может обернуться его "розыгрыш".
Видео дня. Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
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Фильмы , Статус Брэда , Розыгрыш , Бедная богатая девочка , Во всем виноват енот , Шарлиз Терон
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