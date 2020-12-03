4 вещи, которые раздражают нас в фильмах 

Даже самых отъявленных киноманов подчас раздражают многие вещи, происходящие в кино. Чаще всего из-за своей нереалистичности. "Рамблер" выбрал четыре момента, из-за которых смотреть некоторые киноленты попросту невозможно.

Персонаж активно стучит по клавиатуре

Как правило, такие сцены мы видим в фильмах про хакеров. Один герой обращается к другому с просьбой "пробить по базе", и компьютерный гений начинает неистово стучать по клавиатуре, хотя в этом нет необходимости.

Герой не запирает входную дверь

И происходит так не только в частных домах на охраняемых территориях. Порой герои не запирают даже дверь в квартиру и со спокойной душой отправляются по делам.

Героиня просыпается с макияжем

Она не заснула с ним, ведь в таком случае макияж явно отпечатался бы на подушке. Девушка просыпается с идеальным мэйк-апом, хотя по сюжету проспала всю ночь. Разумеется, в жизни такого не бывает.

Персонаж бежит ночью в лесу и не спотыкается

Даже при свете дня пробежать по лесу, не глядя под ноги, и не споткнуться — задача не из легких. Как минимум, этому мешают ветки, корни деревьев и лесная живность. При этом во многих триллерах герои способны бежать в течение нескольких минут в кромешной темноте и ни разу не упасть.