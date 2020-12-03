Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Прямой эфир ТВ

4 вещи, которые раздражают нас в фильмах 

Мира Маркина 1 час назад
4 вещи, которые раздражают нас в фильмах
Фото: depositphotos.com
Даже самых отъявленных киноманов подчас раздражают многие вещи, происходящие в кино. Чаще всего из-за своей нереалистичности. "Рамблер" выбрал четыре момента, из-за которых смотреть некоторые киноленты попросту невозможно.

Персонаж активно стучит по клавиатуре

Как правило, такие сцены мы видим в фильмах про хакеров. Один герой обращается к другому с просьбой "пробить по базе", и компьютерный гений начинает неистово стучать по клавиатуре, хотя в этом нет необходимости.

Герой не запирает входную дверь

И происходит так не только в частных домах на охраняемых территориях. Порой герои не запирают даже дверь в квартиру и со спокойной душой отправляются по делам.

Героиня просыпается с макияжем

Она не заснула с ним, ведь в таком случае макияж явно отпечатался бы на подушке. Девушка просыпается с идеальным мэйк-апом, хотя по сюжету проспала всю ночь. Разумеется, в жизни такого не бывает.

Персонаж бежит ночью в лесу и не спотыкается

Даже при свете дня пробежать по лесу, не глядя под ноги, и не споткнуться — задача не из легких. Как минимум, этому мешают ветки, корни деревьев и лесная живность. При этом во многих триллерах герои способны бежать в течение нескольких минут в кромешной темноте и ни разу не упасть.
Видео дня. Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
Комментарии
Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
04:23
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
ТВ
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
05:18
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
Актеры
Как сложилась жизнь Будулая
08:16
Как сложилась жизнь Будулая
Актеры
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение