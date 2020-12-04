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Опубликован список лучших фильмов года 

Lenta.ru 6 часов назад
Опубликован список лучших фильмов года
Фото: Кадр из фильм «Гунда»
Опубликован список лучших фильмов года. Перечень был составлен кинокритиками издания The New York Times Манолой Даргис и Энтони Оливером Скоттом.
По мнению Даргис, в рейтинг лучших картин года входят «Мартин Иден» режиссера Пьетро Марчелло, «Сити Холл» Фредерика Вайсмана, «Гунда» Виктора Косаковского, «Американская утопия» Спайка Ли, «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо, «Первая корова» Келли Райхардт, «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман, «Коллектив» Александра Нанэу, «40-летняя версия» Рады Бланк и «Дылда» Кантемира Балагова.
Энтони Оливер Скотт дополнил список такими лентами, как «Борат 2» Джейсона Уолинера, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Дик Джонсон мертв» Керстен Джонсон и «Душа» Пита Доктера.
В ноябре были объявлены лауреаты американской премии People’s Choice Awards, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Главным фильмом года был назван боевик «Плохие парни навсегда», в котором сыграл Уилл Смит. Картина «Будка поцелуев-2» стала лучшей комедией года, а «Мулан» — лучшим экшн-фильмом.
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Фильмы , Душа , Мулан , Спайк Ли , Клебера Мендонс , Элиза Хиттман , Фредерик Вайсман , Келли Райхардт , Пит Доктер , Кантемир Балагов , Уилл Смит
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