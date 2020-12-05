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Боярский признался, что считает Д’Артаньяна убийцей 

Александра Нечаева 2 часа назад
Актер поделился мнением о персонаже, которого исполнил в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». В интервью YouTube-каналу «Зангалис & К» он признался, что не считает его идеалом.
Боярский сказал, что, по его мнению, Д’Артаньян персонаж отрицательный и привел ряд доказательств.

«Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего.»,

— сказал актер.
Боярский признался, что играть положительных персонажей он не любит, но работа над образом Д’Артаньяна была для него удовольствием. При этом актер отметил, что жалеет о том, что согласился работать над продолжениями картины. Особенно Боярский сетует на то, что дал уговорить себя сняться в фильме «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», вышедшую на экраны в 2009 году.

«В одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд»,

— отметил актер.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ведущий Первого канала нашел плюсы в пандемии.
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Фильмы , Видео , Георгий Юнгвальд-Хилькевич
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