Актер поделился мнением о персонаже, которого исполнил в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». В интервью YouTube-каналу «Зангалис & К» он признался, что не считает его идеалом.

Боярский сказал, что, по его мнению, Д’Артаньян персонаж отрицательный и привел ряд доказательств.

«Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего.»,

— сказал актер.

Боярский признался, что играть положительных персонажей он не любит, но работа над образом Д’Артаньяна была для него удовольствием. При этом актер отметил, что жалеет о том, что согласился работать над продолжениями картины. Особенно Боярский сетует на то, что дал уговорить себя сняться в фильме «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», вышедшую на экраны в 2009 году.

«В одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд»,

— отметил актер.